Euge Quevedo acompañará a Facu Mazzei en «Camaleón Rojo»

La cantante Eugenia Quevedo acompañará a Facundo Mazzei en «Camaleón Rojo», el espectáculo que presenta durante esta temporada de verano en la cartelera de Villa Carlos Paz.

La visita está prevista para el lunes 12 de enero a las 22 horas en el Teatro Libertad.

Según pudo conocerse, está previsto que compartan escenario y canten a dúo.

«Camaleón Rojo» se presenta los lunes de enero a las 22 hs. y las entradas pueden adquirirse por www.autoentrada.com