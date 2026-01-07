Reprogramaron la presentación de Paquito Ocaño en Capilla del Monte

Capilla del Monte. La ciudad de Capilla del Monte vuelve a convertirse en escenario a cielo abierto con una propuesta cultural pensada para vecinos y turistas que eligen la ciudad durante la temporada estival. En el marco del ciclo “Veranízate en Capilla del Monte”, la música y el movimiento dirán presente con actividades gratuitas para disfrutar al aire libre.

Debido a una alerta meteorológica, la presentación de Paquito Ocaño que inicialmente se iba a realizar el jueves 8 de enero fue reprogramada para el lunes 12, a partir de las 16 horas, en el Balneario Calabalumba. El reconocido artista llegará con su espectáculo cargado de energía, música y carisma, en una propuesta festiva ideal para compartir en familia o con amigos, en uno de los espacios naturales más emblemáticos de la ciudad.

La jornada se completará con la participación de The One, que ofrecerá una clase abierta de zumba, invitando al público a sumarse al movimiento y vivir una tarde activa junto al río.

La actividad será libre y gratuita y forma parte de las acciones impulsadas por el Municipio de Capilla del Monte, con el objetivo de fortalecer la agenda cultural y turística, promoviendo el disfrute del espacio público y el acceso a espectáculos de calidad.