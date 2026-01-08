Antonio Birabent presenta un show íntimo en Carlos Paz

Villa Carlos Paz suma una propuesta musical destacada para la agenda cultural de enero. El viernes 16, a partir de las 21 horas, el Hotel Estilo MB será sede de una noche dedicada a la canción y al rock nacional, en un formato cercano y pensado para escuchar y disfrutar.

El encuentro forma parte del ciclo “Cantores”, presentado por Germán Marco y Vero Guzmán, y contará con la participación especial de Antonio Birabent, quien ofrecerá un espectáculo conmemorativo por los 30 años de “A mí la lluvia” y “Salgo a caminar”, dos canciones emblemáticas de su trayectoria.

La propuesta se plantea como un homenaje al rock nacional argentino, con eje en las letras, la interpretación y el clima de cercanía con el público. El show se desarrollará en un ambiente íntimo, ideal para quienes buscan una experiencia musical distinta dentro de la temporada de verano.

El evento tendrá lugar en Hotel Estilo MB, ubicado en Almafuerte 40, y las entradas están disponibles a través de Tiq.com.ar. La entrada incluye el acceso al espectáculo y, durante la noche, habrá servicio de bebidas y comidas para quienes deseen completar la experiencia.