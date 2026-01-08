Hecha en Carlos Paz y con talento joven: Lingua Matter vuelve al escenario

Después de emocionar a una sala colmada en su estreno, Lingua Matter volverá a revolucionar la escena teatral de Villa Carlos Paz con dos funciones imperdibles durante la temporada de verano.

Creada íntegramente por estudiantes locales, la propuesta invita al público a sumergirse en una experiencia teatral diferente: un mundo en ruinas, una historia intensa y una pregunta que incomoda y permanece más allá del final. Con una puesta potente y una narrativa que combina sensibilidad y profundidad, la obra logra conectar con espectadores de todas las edades.

Este proyecto nace como un espacio formativo y artístico impulsado por Fundación Universitaria Carlos Paz, que acompaña a los jóvenes carlospacenses en todo el proceso creativo y productivo, desde la idea inicial hasta su llegada al escenario. Con la dirección artística de Partenón Cultural, la obra logra una puesta sólida y profesional, convirtiéndose en una experiencia que trasciende la función teatral y fortalece el vínculo entre educación, arte y comunidad.

Lingua Matter no sólo destaca por su contenido artístico, sino también por el valor simbólico de ser una producción local, nacida del trabajo colectivo de un grupo que apuesta al arte como forma de expresión y encuentro.

Las funciones se realizarán los martes 14 y 21 de enero a las 21 hs, en el Teatro del Sol – Sala 2, en Villa Carlos Paz.

Sumate a esta experiencia teatral y asegurate tu lugar en Platea VIP. Bono contribución: $6.000. Las entradas podrán comprarse en https://plateavip.com.ar/Lingua-Matter

Todo lo recaudado será destinado a las actividades educativas y culturales de la Fundación Universitaria Carlos Paz.