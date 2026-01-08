Lucho Miranda, el humorista con parálisis que hace reír a Latinoamérica

El humorista chileno Lucho Miranda aprendió a reírse de sí mismo como una forma de normalizar las diferencias. El cómico sufrió una asfixia nasal de ocho minutos al nacer y una parálisis cerebral que lo dejó con un 70% de discapacidad física, provocando rigidez en sus manos y dificultad en sus piernas al andar. Sin embargo, encontró la fuerza en la discapacidad y una ventana para interpelar y hacer pensar desde el humor más irreverente.

«El humor no es tan negro porque nuestra realidad tampoco lo es. Mi discapacidad y enfocarme en ella me hacía distinto al humor que ya había. Vi una oportunidad, un espacio para innovar y jugar. Y ahí ya, mi vida cambió»; sostuvo el cómico a El Diario.

El próximo sábado 10 de enero, se presentará en el Teatro de la Reforma en Córdoba y el domingo 11, hará lo propio en el Teatro Del Sol de Villa Carlos Paz con una propuesta renovada, honesta y tan filosa como emotiva.

Miranda vuelve a encontrarse con el público argentino con «Abriendo las Manos», un show que marca un nuevo momento en su carrera y confirma por qué se convirtió en una de las voces más originales y convocantes del humor actual.

Con una mirada aguda sobre la vida cotidiana y una forma de hacer humor que combina inteligencia, sensibilidad y una honestidad brutal, Lucho logró conectar con millones de personas en toda Latinoamérica. Así logró transformar su historia personal en una potencia creativa que rompe prejuicios y genera una identificación inmediata con el público. Luego del éxito de «Oscuro», el espectáculo con el que conquistó al público argentino el año pasado, «Abriendo las Manos» no es una continuación sino una evolución: un show más libre, más actual y atravesado por el presente artístico y personal de Lucho.

Durante 2025, el comediante llevó su propuesta a distintos países de Centroamérica y Europa, con una exitosa gira por España donde agotó localidades, consolidando su crecimiento internacional y el vínculo cada vez más fuerte con la Argentina.

«Estoy muy feliz de volver a la Argentina. Siempre me reciben con un cariño enorme. Volver con un show nuevo es una alegría gigante»; reconoció. Las entradas para disfrutar su espectáculo, se encuentran a la venta en PlateaVip.com.ar