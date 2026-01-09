Cosquín refuerza su perfil cultural con una agenda amplia y federal

Durante los días del Festival Nacional de Folklore, Cosquín vuelve a desplegar una agenda cultural amplia y diversa que trasciende el escenario mayor y reafirma su identidad como punto de referencia para la cultura popular argentina y latinoamericana. En la edición 2026, el llamado Cosquín Cultural se presenta con propuestas que combinan tradición, reflexión y memoria colectiva.

Entre las actividades centrales se destaca la Feria Nacional de Artesanías y Arte Popular Augusto Raúl Cortazar, que tendrá una edición especial camino a sus 60 años. Considerada la feria de artesanías más antigua del país, contará con 104 puestos de artesanos y delegaciones provinciales, y comenzará este año un ciclo de homenajes a los maestros artesanos que formaron parte de su historia. La feria abrirá el sábado 17 de enero a las 19 y funcionará hasta el 1 de febrero, con horarios ampliados durante los días centrales del festival. A la propuesta se suman la Feria del Libro, Córdoba Emprendedora, el Mercado de Productores y Emprendedores y un paseo gastronómico.

Otro de los ejes fuertes será el Congreso Federal de Cultura, que en su 35ª edición se desarrollará el lunes 26 y martes 27 de enero en el Teatro El Alma Encantada. Bajo el lema “Crisis de la cultura popular en América Latina”, el congreso propone un espacio de debate y reflexión sobre las transformaciones sociales, políticas y culturales que atraviesan a la región. En esta edición participarán como invitados especiales Ricardo Forster y Rita Segato, quienes abordarán los desafíos contemporáneos de la cultura popular, las violencias estructurales y el rol de las comunidades en la construcción de sentido.

La agenda se completa con el 24º Encuentro de Poetas con la Gente, que se realizará del 27 al 30 de enero, también en el Teatro El Alma Encantada, con entrada libre y gratuita. El encuentro reunirá a más de 25 poetas y cantores de distintas provincias, con una fuerte impronta federal, y contará con la presencia destacada del poeta ecuatoriano Antonio Preciado Bedoya. La propuesta busca sostener la palabra como herramienta de memoria, identidad y resistencia cultural.

Además, el Cosquín Cultural 2026 incluirá el Ateneo Folclórico, conciertos populares, talleres culturales y presentaciones en distintos espacios de la ciudad, conformando una programación que acompaña al festival y reafirma el carácter integral de Cosquín como capital cultural del verano.