Mariano Martínez y Nicolás Cabré: «Soñamos este momento y lo estamos viviendo»

Tras haber completado una nueva función de la comedia «Ni media palabra» en el Teatro Holiday, Mariano Martínez y Nicolás Cabré dialogaron con EL DIARIO y compartieron su entusiasmo por el presente de la obra, el cariño del público y su fuerte vínculo con Villa Carlos Paz, ciudad que eligieron especialmente para el estreno.

El espectáculo, que viene cosechando excelentes repercusiones, se destaca por su estructura dinámica y giros inesperados. «Es una obra que arranca de una manera y tiene dos o tres golpes de tuerca que te cambian la historia. Eso es uno de sus grandes atractivos»; explicó Cabré. «Es muy divertida y cuando la leímos por primera vez con Rocío (en referencia a Rocío Pardo, esposa y Cabré y codirectora del espectáculo) soñamos con que pasara todo esto que hoy está pasando»; añadió.

Martínez coincidió y remarcó la importancia de la respuesta del público: «Hoy por hoy sabemos que es difícil apostar por una obra, sacar una entrada es una decisión. Por eso nuestra prioridad número uno es que la gente se vaya contenta. Eso es lo que nos deja tranquilos y nos motiva».

Ambos actores contaron que la elección de Carlos Paz no fue casual. «Siempre fue nuestra decisión estrenarla acá. La esperamos casi un año para traerla a Carlos Paz y hoy estamos felices. Para nosotros es muy lindo estar cerca de la familia, del afecto, de la gente»; expresó Cabré, visiblemente emocionado.

El actor también habló de su relación personal con la ciudad: «Yo acá corro, nado, la paso bárbaro. Estoy tratando de convertirme en cordobés adoptivo»; dijo entre risas. Y ante la consulta sobre la posibilidad de vivir en la provincia, fue contundente: «Vamos y venimos mucho, cada vez vamos a estar más tiempo acá. Disfrutamos muchísimo».

En cuanto a los números y rankings teatrales, ambos coincidieron en que no son una prioridad. «Yo no me fijo en esas cosas. No me importa si somos primeros o no. Si la sala está llena pero la función sale mal, me voy de mal humor. Prefiero que la gente se vaya feliz, eso es lo único que importa»; aseguró Martínez.

Con una temporada que avanza a paso firme y una respuesta cálida del público, «Ni media palabra» se consolida como una de las propuestas destacadas del verano en Carlos Paz, y sus protagonistas disfrutan, sin dudas, de un presente que como ellos mismos dicen soñaron hace más de un año y hoy es una realidad.