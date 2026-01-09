Marta Sánchez y Rodolfo Ranni llegan a La Cumbre con "Negociemos"

La Cumbre. El próximo jueves 22 de enero desde las 21hs en la Sala Luis Berti – Belgrano 495- de La Cumbre, se presentará la comedia "Negociemos", con Marta Sánchez y Rodolfo Ranni.

Es una comedia con humor y sensibilidad escrita por Alicia Muñoz.

En una plaza, durante una tarde de sol, Amalia y Miguel —dos personas solitarias— se encuentran casi por casualidad. Él pasea a su perro y sus enfermedades; ella lee un libro de autoayuda y escucha música de meditación. A partir del diálogo, descubren que, pese a sus diferencias, comparten algo esencial: el deseo de vínculo.

Bajo la dirección de Ernesto Medela, "Negociemos" retrata con ternura y humor la soledad y las segundas oportunidades.

Entrada general: $30.000. Jubilados: $25.000.