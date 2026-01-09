Murió el trompetista Fats Fernández, figura del jazz en la Argentina

Buenos Aires. “Nacido y criado”, aclaraba Roberto “Fats” Fernández sobre su vínculo indisoluble con La Boca. En ese emblémático barrio porteño empezó a tocar la trompeta a los seis años y a partir de entonces recorrió un camino que lo convirtió en una de las máximas figuras del jazz en la Argentina, que hoy llora su muerte a los 88 años.

El currículum de Fats incluye varios puntos sobresalientes. Formó parte del quinteto del Gato Barbieri, fue “el trompetista latino” de la Georgians Jazz Band y acompañó a Ray Charles junto a leyendas de la talla de Dizzy Gillespie, Chick Corea, Paquito de Rivera, Arturo Sandoval, Brandford y Winton Marsalis.

En una entrevista con Página/12 recordó años atrás sus primeros pasos en la música a partir de su acercamiento a la trompeta a los seis años. “Empecé en la bandita de exploradores del Colegio Don Bosco, en la esquina de mi casa. A los catorce empecé a ganar mis primeras monedas gracias al instrumento”.

Sobresalió en el jazz pero también ocupó un lugar destacado en el tango. “Hay elementos que se van incorporando a lo largo de la vida, es algo inevitable. En un momento, tocaba con los Georgians en los clubes, y en los bailes alternábamos con Pichuco, con D’Arienzo, con Angel D’Agostino, con Osvaldo Fresedo... Era la época de típica y jazz. Todo eso va quedando, de alguna manera, como una sensibilidad, una manera de frasear, de sentir el sonido. Yo soy un músico de esta ciudad, toco tango desde chico y el tango forma parte de mi vida”, contó también en aquella ocasión.