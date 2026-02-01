Cierre total: Cosquín agotó entradas para su última noche

A pocas horas de la Novena Luna, la organización del Festival Nacional de Folklore de Cosquín confirmó que las entradas están completamente agotadas para la última noche en la Plaza Próspero Molina.

Según la información oficial, no hay disponibilidad de tickets ni en venta online ni en boleterías del predio. Además, se reiteró la recomendación de no comprar entradas por reventa o canales no oficiales.

Para el público con acceso confirmado, se informó que la apertura de puertas será a las 20, mientras que el inicio del espectáculo está previsto para las 22. Desde la organización sugirieron llegar con anticipación para facilitar el ingreso y evitar demoras en los accesos.

La Novena Luna marcará el cierre del festival, en una jornada que volverá a reunir a miles de personas en el corazón de Cosquín, con la plaza colmada desde temprano.