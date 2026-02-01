El arte callejero cierra su circuito en el corazón de Cosquín

Esta noche, desde las 20, el Escenario Alfredo Ábalos, en la Plaza San Martín de Cosquín, será escenario del final del circuito de Espectáculos Callejeros, una propuesta que pone en primer plano la identidad cultural y el pulso artístico de la ciudad.

La jornada reunirá a los artistas finalistas que formaron parte del recorrido callejero a lo largo del verano. Música, teatro, danza y expresiones populares volverán a encontrarse en un espacio abierto, con el público como protagonista del cierre.

Entre quienes subirán a escena se encuentran Juan Manuel Bilat, Tania Benítez, Alma Chango, Juan Bonetto, Achalay, Efraín Colombo, Lapachos, Dsures, Sixto, Marcela Martínez, Gabriel Acosta, Carolina Centurión, Luis Nieves, Candela Clavel Heis, Guadalupe Aguilar, Elena Mattos y Agustín Isasmendi.

La propuesta busca consolidar el valor del arte callejero como parte viva de la cultura local, llevando el espectáculo al corazón de Cosquín y reforzando el vínculo entre artistas y comunidad.