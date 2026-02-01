Los Infernales cumplen 12 años defendiendo el carnaval barrial

Entre el 6 de febrero y el 1 de marzo, las calles, plazas y espacios públicos de la ciudad volverán a ser escenario de los Carnavales Barriales 2026, una celebración que se desarrollará en 25 barrios de Córdoba capital con propuestas libres y gratuitas impulsadas por organizaciones comunitarias.

Dentro de esa agenda se destacan Los Infernales, una murga con 12 años de historia barrial, que se prepara para una nueva edición del corso “Plazas en Carnaval”, reafirmando el carnaval como derecho cultural y expresión popular.

La murga nació en 2014 en barrio Güemes y adoptó los colores rojo, azul y blanco, inspirados en el “ejército del pueblo” que acompañó a Martín Miguel de Güemes. “Los sentidos de pertenencia en el territorio nos convierten en los soldados que defienden al barrio, la cultura y los festejos de carnaval como derecho y patrimonio cultural”, explicó Lucrecia Gazzera, responsable de la murga y del Centro Cultural Los Infernales.

El trabajo del grupo se sostiene durante todo el año. Según detalló Gazzera, la preparación incluye talleres culturales de música, baile, decoración, fantasía y bordado, además de otras actividades que se incorporan de manera progresiva, hasta confluir en la puesta final del espectáculo. En paralelo, la murga realiza ensayos generales semanales.

El próximo encuentro será el domingo 22 de febrero, cuando el corso “Plazas en Carnaval” llegue con batucadas, baile y ritmo a la Plaza Balseiro, en la intersección de Paso de los Andes y Laprida, en barrio Observatorio, zona colindante a Güemes. La propuesta será libre y gratuita, pensada para disfrutar en familia y reforzar el carácter comunitario de los carnavales.

Los Carnavales Barriales 2026 vuelven así a poner en primer plano la identidad de cada barrio, recuperando recorridos, historias y formas propias de celebrar una de las fiestas populares más arraigadas de la ciudad.