Abel Pintos llega al Auditorio Gardel con un show íntimo

La ciudad de La Falda sumará uno de los espectáculos más esperados del verano con la presentación de Abel Pintos, en un concierto único y exclusivo que se realizará el jueves 12 de febrero en el Auditorio Municipal Carlos Gardel.

La propuesta está pensada como un show íntimo, con cupos limitados, que busca generar una conexión cercana entre el artista y el público, en un formato especial que promete emoción, música y momentos únicos.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline y también en las boleterías del Hotel Edén. Además, se anunció un beneficio exclusivo del 15% de descuento en entradas físicas, válido para todas las ubicaciones.

El recital se perfila como uno de los puntos fuertes de la agenda cultural de febrero en La Falda, combinando música, cercanía y una noche pensada para disfrutar a pleno.