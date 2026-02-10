Fabiana Cantilo llega al Hotel Edén con un show íntimo

La ciudad de La Falda será escenario de una noche especial de música con la llegada de Fabiana Cantilo, una de las voces más emblemáticas del rock nacional, que se presentará en el Hotel Edén en el marco del ciclo Volar – Conciertos.

El espectáculo está pensado en un formato íntimo y cercano, diseñado para generar una conexión directa entre la artista, el público y el entorno cargado de historia que ofrece el emblemático edificio. La propuesta busca que cada canción se viva de manera profunda, en un clima cuidado y envolvente.

El show tendrá lugar durante el fin de semana de Carnavales, a las 21:30, con capacidad limitada. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma alpogo.com y también en la boletería del Hotel Edén.

La presentación promete convertirse en uno de los momentos destacados de la agenda cultural de febrero en La Falda, combinando música, historia y una puesta pensada para disfrutar sin intermediarios.