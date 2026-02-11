La Cumbre presenta hoy un concierto de "Mujeres con Historia"
miércoles, 11 de febrero de 2026 · 00:25
La Cumbre. Mañana jueves 12 desde las 21 horas en la Sala Caraffa de La Cumbre– Pasaje Tassano 55- se ofrecerá un concierto folklórico en homenaje a nuestras cantautoras e intérpretes latinoamericanas.
Un recorrido musical por la obra y el legado de mujeres que marcaron a generaciones:
Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chabuca Granda y Natalia Lafourcade.
"Una noche para escuchar, sentir y volver a encontrarnos con canciones que siguen diciendo", adelantaron desde la organización.
Entradas:
• Anticipadas $12.000
• En puerta $15.000
• Jubilados $10.000