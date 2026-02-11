Rockeritos CBA irrumpe en Cosquín Rock y proyecta el semillero musical cordobés

El festival más emblemático del país abrirá sus puertas a las nuevas generaciones. Rockeritos CBA desembarca en Cosquín Rock 2026 con dos bandas seleccionadas entre 25 proyectos musicales de toda la provincia: Falset y Golden Floyd, que subirán al Escenario Sorpresa este fin de semana en el aeródromo de Santa María de Punilla.

La iniciativa surge de un convenio firmado en 2025 entre la Agencia Córdoba Cultura y En Vivo Producciones, con el objetivo de acompañar la formación artística de músicos de entre 8 y 16 años, brindándoles instancias de aprendizaje profesional junto a docentes y familias.

De los 25 proyectos postulados, seis llegaron a la instancia final realizada en octubre pasado en la explanada del Buen Pastor. Un jurado integrado por Ricardo Roqué, Flaco Pesci, Juan Sassatelli, Franco Cornacchione y Angela Altieri definió a las bandas que hoy acceden a uno de los escenarios más convocantes del país.

Falset

Desde Laborde, Falset representa al Instituto Superior del Profesorado Laborde. La propuesta nació en el espacio de Práctica Instrumental del Ciclo Artístico Vocacional y evolucionó desde un juego musical en la infancia hacia una formación consolidada.

Se presentarán el sábado 14 de febrero a las 15:50 horas.

Golden Floyd

Desde Río Cuarto, Golden Floyd surgió en la Escuela de Música Nota Libre. Integrada por los hermanos Barbero y los hermanos Liberto, junto a Agustín Gómez en el bajo, la banda tributa a Pink Floyd con una impronta que sorprende por su solidez sonora.

Tocarán el domingo 15 de febrero a las 15:50 horas.