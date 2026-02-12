Mardi Gras: El carnaval del Mississippi llega a la ribera del Suquía y La Cañada

El carnaval de Nueva Orleans (Estados Unidos) se replicará el próximo lunes 16 de febrero desde las 18,30 horas en el barrio Güemes de la ciudad de Córdoba. El Carnaval de Jazz 2026 es un evento con epicentro en La Cova del Drac que combinará música en vivo, un desfile callejero y diversos shows.

Se trata de un evento que está inspirado en el Mardi Gras, característico de la ciudad ubicada a orillas del río Mississippi

La actividad es impulsada por la Small Jazz Band y dará comienzo con un desfile por calle Belgrano hasta el Palacio Municipal, con la Small Jazz Band, Alapar, los grupos Córdoba Swing y Dai Zapata Tap & Swing, músicos invitados y la figura del tradicional Grand Marshall. El público podrá sumarse con vestuario alusivo al Mardi Gras o a los años 20.

Asimismo, de 20 a 22 horas, la celebración continuará con presentaciones de Alapar, Blues Velvet y la Small Jazz Band en la explanada municipal, junto a los cuerpos de baile.