Abel Pintos deslumbró en La Falda y esta noche sigue la música en la ciudad

La ciudad de La Falda vivió una de las veladas más convocantes del Verano 2026 con la presentación de Abel Pintos en el Auditorio Municipal Carlos Gardel. La jornada comenzó con la actuación de Ángel Martín, quien abrió el escenario con un repertorio romántico que preparó el clima para el show principal.

Antes del recital, el cantante ofreció una conferencia de prensa en la que se refirió a sus proyectos artísticos y a su vida familiar. En ese marco, el intendente Javier Dieminger le entregó el Decreto Nº 264/2026 que lo declaró huésped de honor de la ciudad.

Durante casi dos horas, Abel Pintos interpretó temas emblemáticos de su carrera como La llave, Sin principio ni final, No me olvides, Oncemil, De solo vivir, Hielo al vino y Cómo te extraño, generando una fuerte respuesta del público presente.

Para este viernes, el municipio anunció nuevas propuestas musicales con actividades en distintos escenarios de la ciudad, entre ellas presentaciones con entrada libre y gratuita en avenida Edén al 100 desde las 21.30.