Ca7riel y Paco Amoroso lanzaron su tema junto a Sting

País. Ca7riel y Paco Amoroso no dejan de sorprender a la industria de la música. Tras conseguir su primer Grammy, el dúo argentino anunció su vínculo con un nuevo mentor, Sting, quien los ayudaría a llegar al siguiente nivel y a afrontar un nuevo estilo de vida. Así las cosas, ayer, los jóvenes presentaron su sencillo “Hasta Jesús tuvo un mal día”.

Más allá de su lanzamiento, los argentinos anunciaron que su nuevo álbum, titulado Free Spirits, saldrá el 19 de marzo. Esta nueva etapa representa una profunda transformación tras una crisis personal y creativa.

Ca7riel y Paco vienen de alcanzar un punto culminante en su carrera con cinco premios en los Latin Grammy, lo que los consolidó en la escena musical. Sin embargo, una abrupta crisis creativa los llevó a cancelar su álbum anterior, Top of the Hills, pocos días antes de su salida, provocando su retiro temporal del ojo público.

En ese momento crítico, la intervención de Sting fue determinante. El músico británico se convirtió en mentor y facilitó su ingreso al Free Spirits Wellness Center, un centro de bienestar mental y emocional que él mismo fundó y mantuvo en secreto durante 35 años. Allí, Ca7riel y Paco Amoroso se sometieron a un programa de sanación de doce pasos, centrado en los conflictos personales que los llevaron al borde del desgaste profesional.

Durante el retiro, surgió el concepto para “Free Spirits”. El álbum se estructura en torno a los doce desafíos personales que enfrentaron, y Sting propuso acompañarlos como colaborador en una de las canciones. Este proceso no solo marcó la recuperación del dúo, sino que también inspiró una nueva metodología musical, que Sting denominó “paradigma de escucha consciente”.



El sencillo “Hasta Jesús tuvo un mal día” debutó oficialmente en la alfombra roja de los Grammy. Allí, el dúo llamó la atención por su imagen minimalista y por la presencia de Sting, quien presentó el proyecto ante la prensa internacional. El lanzamiento rápidamente captó la atención del público y generó un gran movimiento en redes sociales.

El álbum Free Spirits marca una etapa en la que Ca7riel y Paco Amoroso dejan atrás la presión de la fama y la constante exposición mediática. Ahora exploran un enfoque musical y vital basado en el bienestar y la escucha consciente, anticipando además una gira mundial que será anunciada próximamente.

La influencia de Sting y la experiencia en el centro de bienestar no solo han impactado su música, sino que han redefinido la manera en que el dúo asume su papel de artistas. Comprometidos con el nuevo paradigma, Ca7riel y Paco Amoroso buscarán acompañar a otros en el camino de una relación más profunda entre el arte y el bienestar.

