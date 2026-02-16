Banda Ok, Grupo Cristal y Banda XXI hicieron vibrar la noche serrana

La noche de carnaval en La Falda tuvo ritmo propio. Banda Ok y Grupo Cristal abrieron una velada que fue creciendo en intensidad hasta el cierre con Banda XXI, que terminó de encender al público con sus clásicos y nuevas canciones.

El evento reunió a una gran cantidad de vecinos y turistas que colmaron el predio y acompañaron cada presentación con baile y palmas. Desde temprano, la música marcó el pulso de una jornada que combinó clima festivo, familias y grupos de amigos disfrutando al aire libre.

La ciudad serrana volvió a posicionarse como uno de los puntos fuertes del calendario de verano, apostando a espectáculos masivos y gratuitos que convocan a toda la región.