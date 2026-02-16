Córdoba celebra el Carnaval de Jazz con desfile y shows

Este lunes desde las 18:30, el Carnaval de Jazz vuelve a tomar las calles con su impronta festiva inspirada en el Mardi Gras de Nueva Orleans. El desfile recorrerá calle Belgrano, desde Fructuoso Rivera hasta el Palacio 6 de Julio, en una jornada con entrada libre y gratuita que se extenderá hasta las 22:30.

La propuesta combina música en vivo, baile y participación abierta del público. El tradicional “Parade” contará con la Small Jazz Band y Alapar como formaciones principales, junto a los grupos de baile Córdoba Swing y Dai Zapata Tap y Swing, que avanzarán al ritmo del swing por el corazón de la ciudad.

El desfile estará encabezado por el Grand Marshall, figura característica del carnaval, vestido de negro y con paraguas, guiando el recorrido como bastonero. Además, participarán unos 13 músicos invitados y bailarines, mientras que el público podrá sumarse con vestimenta alusiva al Mardi Gras o con atuendos inspirados en los años 20.

Al finalizar el recorrido, se montará un escenario sobre la explanada del Palacio 6 de Julio donde se presentarán Alapar, Blues Velvet y la Small Jazz Band, acompañados por los grupos de danza, para cerrar la noche con un espectáculo colectivo al aire libre.

Con el paso de los años, el Carnaval de Jazz se consolidó como una de las propuestas distintivas del verano, integrando música, escena y participación ciudadana en un desfile abierto que convoca a familias, vecinos y visitantes.