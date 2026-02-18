Liliana Herrero presenta Fuera de lugar en el Teatro Comedia

Liliana Herrero llegará a Córdoba el sábado 11 de abril a las 20 para presentar Fuera de lugar, su nuevo trabajo discográfico, en el Teatro Municipal Comedia (Rivadavia 254).

Después de seis años sin grabar en estudio, la artista regresa con un álbum de diez piezas —entre canciones y pasajes poéticos— que dialogan con el presente desde una mirada crítica y sensible. El repertorio recorre obras de Atahualpa Yupanqui, Charly García, Raúl Carnota, Luis Alberto Spinetta, Teresa Parodi, Elvio Romero, Mocchi y Edgardo Cardozo, entre otros.

El disco se abre con Somos, poema de René Char, y culmina con Horacio, un homenaje íntimo a quien fuera su compañero de vida. Participan como invitadas Lidia Borda, en Asilo en tu corazón (Spinetta), y Susy Shock, con un recitado en Compostaje (Mocchi).

“Es un punto de fuga, no de retiro”, sostiene Herrero sobre el espíritu del álbum. Y agrega: “No me retiro del lugar, es el lugar lo que impide estar en él”. En sus palabras, el disco interroga el mundo actual, al que define como “virtual e injusto”, y propone revisar de manera constante el sentido de lo humano y lo colectivo.

Fuera de lugar fue grabado en abril en los estudios ION, con Pedro Rossi en guitarra, Ariel Naón en contrabajo, Facundo Guevara en percusión y Mariano Agustoni en piano. La producción artística estuvo a cargo de la propia Herrero junto a Rossi.

Las entradas están disponibles a través de Ticketek.