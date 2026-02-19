La Falda invita a revivir la banda sonora de todas las épocas

La Falda. Este sábado 21 de febrero, la ciudad de La Falda se prepara para una noche donde la nostalgia, el baile y la memoria colectiva serán protagonistas. Bajo el lema “Música de todos los tiempos”, el tradicional Descanso Edén se transformará en una gran pista al aire libre con entrada libre y gratuita.

El encuentro tendrá lugar en Avenida Edén 1400, frente al emblemático Hotel Edén, un espacio cargado de historia que volverá a ser escenario de una propuesta cultural pensada para vecinos y turistas.

La propuesta musical estará a cargo de los DJ’s invitados José y Benito, quienes recorrerán distintas décadas y estilos para que cada generación encuentre su canción. Desde clásicos inolvidables hasta ritmos que marcaron épocas, la consigna es simple: compartir, bailar y disfrutar.

La jornada comenzará a las 21 y se extenderá hasta la medianoche. Además, los organizadores invitan al público a llevar su conservadora y reposera para vivir la experiencia con comodidad, en un formato relajado que combina picnic urbano y fiesta popular.

El evento forma parte de las actividades culturales impulsadas por el municipio y se enmarca en el espíritu festivo del verano serrano, consolidando a La Falda como un punto de encuentro donde la música y el espacio público se integran en una celebración abierta a toda la comunidad.

Una noche para cantar, recordar y dejarse llevar por las melodías que atraviesan generaciones. Porque hay canciones que no envejecen: simplemente esperan volver a sonar.