Llega a La Cumbre la proyección de “García Lorca en Buenos Aires”

La Cumbre. A 90 años de su partida, llega a La Cumbre una propuesta destinada a revivir la palabra, el teatro y la pasión de uno de los autores más universales de la literatura: el poeta español Federico García Lorca.

Se proyectará “García Lorca en Buenos Aires”, una pieza sensible que recorre el paso del gran poeta por nuestra tierra, sus vínculos, su arte y su huella eterna.

El film será presentado por su autora y directora: Susana Zadoff.

La cita es hoy 19 de febrero a las 20 hs en la Sala Caraffa – Pje. Tassano 55, La Cumbre. Bono contribución: $8.000.