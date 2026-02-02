Cuenta regresiva para la entrega de los Premios Carlos 2026

ESPECTACULOS
Cuenta regresiva para la entrega de los Premios Carlos 2026Se trata del mayor reconocimiento a los elencos y figuras del espectáculo.
Este lunes 2 de febrero se llevará adelante la entrega de los Premios Carlos 2026, en las instalaciones del Hotel Eleton de Villa Carlos Paz. Se trata de la premiación más importante y esperada por las figuras del espectáculo.
La alfombra roja será a las 19 horas, donde desfilarán los elencos teatrales y se espera que a las 20 horas comience la entrega oficial, la cual será conducida nuevamente por los periodistas y locutores Agustina Vivanco y Marcelo Arias.
Entre las obras con mayor presencia en las nominaciones figuran “Soy Mestiza”, “Ni Media Palabra”, “Corto-Circuito”, “Suspendan la boda, la magia continúa”, “El cuarto de Verónica” y “Trum Malambo”, que competirán en múltiples rubros artísticos y técnicos.
Nominados
Mejor sonido
Un cacho de mi vida
Épico legendario
Soy Mestiza
Nancy Anka, íntimo
Mejor libro
Ni media palabra
Es complicado
Sueño de una noche rock
Filomena Marturano
El cuarto de Verónica
Mejor espectáculo infantil
Super Cachorros: el poder de la imaginación
Chau señor miedo
Viaje Jurásico 2
Las K-Pop vs Brainrots
Mejor espectáculo musical infantil
Ya suena Bandín
Monster Buu Band
Cuentos y canciones de María Elena Walsh
El show de Sofy
Verano con Solcito
Guardianes de sueños
Espectáculo a la gorra
Manos que hablan
El circo de luz
El experimento de la semana blanca
Mejor labor humorística en espectáculo
Agustín Souza – Cocodrilo, el gran show
Andrés Teruel – Trum Malambo
Alejandro Diagostino – Soy Mestiza
Zaul Showman – Choriando al futuro
Mejor espectáculo humorístico
Florigonal
Pirulo en el aire
Circo Marisko, Monoargentum
Caos de risa
Choriando al futuro
Mejor show musical
Noche del cuarteto
Soy Mestiza
Nancy Anka, íntimo
Un cacho de mi vida
Mejor cantante femenina
Elena Guarner – Un cacho de mi vida
Nancy Anka – Nancy Anka, íntimo
Mariana Clemenceau – Soy Mestiza
Natalia Roques – Cocodrilo, el gran show
Elianna – Kantarsis
Mejor cantante masculino
Jonatan Bisotto – Trum Malambo
Daniel Caminos – Peñalma
Marcelo Tejeda – Kantarsis
Gabriel Polidoro – Cantame una historia
Marcelo Iripino – Un cacho de mi vida
Marcelo Santos – Solo tango
Mejor show humorístico-musical
Cantame una historia
Soy Mestiza
Qué cacho de show
Trum Malambo
Mejor diseño escenográfico
Corto-Circuito
Suspendan la boda, la magia continúa
Ni media palabra
Mejor escenografía virtual
Magnífico show, la leyenda continúa
Soy Mestiza
Épico legendario
Carlos 2026 – Especial del Jurado
Mejor actor de reparto
Mariano Martínez – Ni media palabra
Adrián Lazare – El cuarto de Verónica
Sebastián Almada – Corto-Circuito
Bicho Gómez – Ni media palabra
Roly Serrano – Suspendan la boda, la magia continúa
Héctor Pazos – Felices los 4
Mejor actriz de reparto
Viviana Saccone – Corto-Circuito
Tania Marioni – El cuarto de Verónica
Elisa Anchino – Filomena Marturano
Mejor humorista
Fernando Pailos – Caos de risa
Carla Dogliani – Caos de risa
Gladys Florimonte – Florigonal
Sergio Gonal – Florigonal
Cacho Buenaventura – Qué cacho de show
Miguel Martín – Choriando al futuro
Camilo Nicolás – Es por ahí
Mejor diseño de iluminación
Suspendan la boda, la magia continúa
Épico legendario
Soy Mestiza
Trum Malambo
Mejor vestuario
Soy Mestiza
Trum Malambo
Argentinos hasta la muerte
Carlos 2026 al Espectáculo Cordobés
Pirulo en el aire
Filomena Marturano
Cuervo, el límite es el agua
La noche del cuarteto
Mejor dirección de espectáculo
Chacho Garabal – Sueño de una noche de rock
Ángel Carabajal – Soy Mestiza
Facundo Lencina – Trum Malambo
Willy Magia y Mago Matus – Épico legendario
Mejor dirección teatral
Diego Ramos – Corto-Circuito
Adrián Lazare – El cuarto de Verónica
Ernesto Medela – Es complicado
Nicolás Cabré / Rocío Pardo – Ni media palabra
Eva Halac – Suspendan la boda, la magia continúa
Mejor cuerpo de baile
Sueño de una noche de rock
Trum Malambo
Soy Mestiza
Mejor ejecución musical en vivo
Solo tango
Soy Mestiza
Un cacho de mi vida
Sandro, el homenaje
Carlos 2026 “Ramón Yarda” – In memoriam
Mejor actuación masculina en infantil
Diego Cabaña – Viaje Jurásico 2
Julián Pucheta – Cuentos y canciones de María Elena Walsh
Facundo Massuco – Cuentos y canciones de María Elena Walsh
Máximo Girardi – Chau señor miedo
Mejor actuación femenina en infantil
Florencia Liserre – Monster Buu Band
Valentina Otero – Viaje Jurásico 2
Catalina Blanco – Super Cachorros: el poder de la imaginación
Maite Valdés – Cuentos y canciones de María Elena Walsh
Flavia Pereda – Cuentos y canciones de María Elena Walsh
Agostina Becco – Monster Buu Band
Mejor actor transformista
Javier Hong – Con risas vivir
Pablo Rey – Magnífico show, la leyenda continúa
Miami Glam – Con risas vivir
Mejor espectáculo de varieté
Cocodrilo, el gran show
Magnífico show, la leyenda continúa
Con risas vivir
Mejor atracción en espectáculo
Matías Ramírez – Qué cacho de show
Thiago Rey – Magnífico show, la leyenda continúa
Julieta Poggio – Corto-Circuito
Mago Raffer – Qué cacho de show
Nacho Castañares – Suspendan la boda, la magia continúa
Mejor bailarín
Facundo Lencina – Trum Malambo
Javier Leiva – Soy Mestiza
Emiliano Luna – Soy Mestiza
Mejor bailarina
Constanza Urquiza – Trum Malambo
Belén Medina – Trum Malambo
Cynthia Campano – Soy Mestiza
Mejor comedia
Felices los 4
Suspendan la boda, la magia continúa
Corto-Circuito
Ni media palabra
Mejor comedia dramática
Es complicado
Rotos de amor
Filomena Marturano
Revelación de la temporada
Ana Paula Buljubasich – Corto-Circuito
Pablito Castillo – La risa que me parió
Thiago Abregú – La noche del cuarteto
Máximo Girardi – Chau señor miedo
Mejor actor
Julián Pucheta – Sueño de una noche de rock
Fabián Aste – El cuarto de Verónica
Pablo Alarcón – Es complicado
Nicolás Cabré – Ni media palabra
Pedro Alfonso – Corto-Circuito
Alejandro Müller – Felices los 4
Mejor actriz
Silvia Kutika – El cuarto de Verónica
Betina Capetillo – Felices los 4
Claribel Medina – Es complicado
Nazarena Vélez – Suspendan la boda, la magia continúa
Stefani Curró – Filomena Marturano
Carlos 2026 a la Trayectoria
Mejor producción
Verónica Vaira / Pardo Producciones
Galaxias Creativas
Ángel Carabajal – Punt Vermell – Letona Producciones
Pardo Producciones
Carlos de Plata
Carlos Consagración
Carlos de la Gente
Carlos de Oro