Soy Mestiza, se quedó con el oro y fue la gran ganadora de la noche

"Soy Mestiza", el espectáculo encabezado por Mariana Clemensó y dirigido por Àngel Carabajal, fue el gran ganador de la noche, llevándose el Carlos de Oro y consagrándose como la gran apuesta de la temporada 2026

"Soy Mestiza"; no solo se llevó el oro, también se llevó el premio a Mejor Sonido, Mejor Show Musical, Mejor Cantante Femenina, Mejor Diseño de Iluminación y Mejor Vestuario.

Sin duda fue una tarde cargada de emociones para el elenco compuesto por más de 25 bailarines en escena con una gran apuesta en el Espacio Mónaco.

El Carlos de Plata fue para "Trum Malambo" y el Carlos de la Gente una vez más se lo quedo Pirulo.