Todos los ganadores de la gran noche de los Premios Carlos 2026

lunes, 2 de febrero de 2026 · 22:15

Redacción El Diario de Carlos Paz

Uno de los eventos más importantes de la temporada, la entrega de los Premios Carlos 2026, se vivió cargada de emociones. Todos los elencos se dieron cita en el Hotel Eleton de Villa Carlos Paz.

El evento contó con la presencia del intendente Esteban Avilés, junto a su equipo de gobierno y el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio.

La gran ganadora de la noche fue "Soy Mestiza", el Carlos de la Gente se lo llevo, "Pirulo en el Aire", y el Carlos de Plata se lo llevo Trum Malambo.

Mejor sonido: Soy Mestiza

Mejor libro: El cuarto de Verónica

Mejor espectáculo infantil: Viaje Jurásico 2

Mejor espectáculo musical infanti: Cuentos y canciones de María Elena Walsh

Espectáculo a la gorra: El experimento de la semana blanca

Mejor labor humorística en espectáculo: Andrés Teruel – Trum Malambo

Mejor espectáculo humorístico: Circo Marisko, Monoargentum

Mejor show musical: Soy Mestiza

Mejor cantante femenina: Mariana Clemenceau – Soy Mestiza

Mejor cantante masculino: Gabriel Polidoro – Cantame una historia

Mejor show humorístico-musical: Trum Malambo

Mejor diseño escenográfico: Corto-Circuito

Mejor escenografía virtual:Épico legendario

Carlos 2026 – Especial del Jurado: Carlos Garabal ; Yayo, Marta Gonzales y Rodolfo Ranni

Mejor actor de reparto: Roly Serrano – Suspendan la boda, la magia continúa

Mejor actriz de reparto:Tania Marioni – El cuarto de Verónica

Mejor humorista: Cacho Buenaventura – Qué cacho de show

Mejor diseño de iluminación: Soy Mestiza

Mejor vestuario: Soy Mestiza

Carlos 2026 al Espectáculo Cordobés: Filomena Marturano

Mejor dirección de espectáculo: Facundo Lencina – Trum Malambo

Mejor dirección teatral: Adrián Lazare – El cuarto de Verónica

Mejor cuerpo de baile: Trum Malambo

Mejor ejecución musical en vivo: Un cacho de mi vida

Carlos 2026 “Ramón Yarda”: Nazarena Velez

Mejor actuación masculina en infantil:Julián Pucheta – Cuentos y canciones de María Elena Walsh

Mejor actuación femenina en infantil: Flavia Pereda – Cuentos y canciones de María Elena Walsh

Mejor actor transformista: Pablo Rey – Magnífico show, la leyenda continúa

Mejor espectáculo de varieté:Magnífico show, la leyenda continúa

Mejor atracción en espectáculo: Matías Ramírez – Qué cacho de show

Mejor bailarín: Emiliano Luna – Soy Mestiza

Mejor bailarina: Constanza Urquiza – Trum Malambo

Mejor comedia: Ni media palabra

Mejor comedia dramática: Es complicado

Revelación de la temporada: Ana Paula Buljubasich – Corto-Circuito

Mejor actor: Nicolás Cabré – Ni media palabra

Mejor actriz: Claribel Medina – Es complicado

Carlos 2026 a la Trayectoria: Pablo Alarcón

Mejor producción: Ángel Carabajal – Punt Vermell – Letona Producciones

Carlos de Plata: Trum Malambo

Carlos de la Gente: Pirulo en el aire

Carlos de Oro: Soy Mestiza