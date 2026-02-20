El arte del asombro llega a La Cumbre con “Lotus Circo”

La Cumbre. Este viernes 20 de febrero a las 18 horas, la magia del circo contemporáneo se apoderará de la Sala Luis Berti, en Belgrano 495 de La Cumbre, con la presentación de “Lotus Circo”, un espectáculo que invita a grandes y chicos a reencontrarse con la sorpresa y el juego.

Con una propuesta que combina destrezas circenses, humor y una puesta en escena dinámica, el artista —micrófono en diadema y esfera en equilibrio— promete un show donde la destreza se funde con la poesía visual. La imagen del afiche ya anticipa un clima de cercanía y complicidad con el público, en un entorno que privilegia la interacción y el asombro compartido.

La función, de carácter gratuito, forma parte de la agenda cultural impulsada por el municipio de La Cumbre, consolidando a la localidad como un punto de referencia para las propuestas artísticas en las Sierras de Córdoba. En tiempos donde el encuentro y la risa adquieren un valor especial, el circo vuelve a erigirse como un espacio de celebración colectiva.

“Lotus Circo” no es solo un espectáculo: es una invitación a detener el ritmo cotidiano para mirar hacia arriba —como quien observa una esfera suspendida en el aire— y redescubrir el encanto de lo simple, el talento del artista y la emoción de lo efímero.

Una tarde para dejarse sorprender y celebrar el arte en comunidad.