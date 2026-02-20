El Oficial Gordillo sorprendió a La Konga y desató una fiesta inolvidable

Una noche explosiva se vivió anoche en el Teatro Luxor de Villa Carlos Paz con el show de La Konga, que no sólo ofreció lo mejor del cuarteto sino que tuvo un invitado de lujo: el Oficial Gordillo. En medio del recital, el policía más famoso de Tucumán se sumó a la banda para cantar, bailar y desatar las carcajadas.

El reconocido personaje subió al escenario entre aplausos y ovaciones, compartiendo micrófono con la banda en varios de sus temas. Hubo cuarteto, complicidad y bromas que hicieron estallar de risa a un teatro colmado, en una noche de música y humor.

El Oficial Gordillo es el protagonista del espectáculo «Choriando al Futuro», que transita sus últimas funciones este lunes, martes y miércoles de febrero. En tanto, el próximo jueves será la despedida definitiva de La Konga del Teatro Luxor, cerrando así una temporada consagratoria para ambos espectáculos en Villa Carlos Paz.