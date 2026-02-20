Sillanki lleva su vuelo folklórico a Santo Diablo

El dúo Sillanki se presentará este sábado 21 de febrero en Santo Diablo, el bar ubicado en calle Maradona 165 de Villa Carlos Paz, en una propuesta destinada a los amantes del folklore tradicional.

Integrado por Patricia y Enrique, Sillanki nació en 2005. Aunque son oriundos de La Plata, eligieron radicarse en Villa Carlos Paz, atraídos por el clima, la gente y la fuerte identidad musical de Córdoba.

El nombre del dúo proviene del quichua y significa “golondrina”, una elección que remite al vuelo y a la sonoridad de su propuesta artística. Con un profundo respeto por los grandes referentes del cancionero popular argentino, el repertorio de Sillanki recorre obras clásicas del folklore.

En sus presentaciones interpretan composiciones de destacados autores como Manuel Castilla, Hamlet Lima Quintana y Armando Tejada Gómez, junto a músicas de Eduardo Falú y canciones de Raúl Carnota, Peteco Carabajal y Jorge Fandermole.

El espectáculo comenzará por la noche y quienes deseen asistir pueden realizar reservas comunicándose al 34513843215.