Cosquín reprograma su fiesta de carnaval

Cosquín confirmó la reprogramación de “Cosquín te Espera 2026” debido a las condiciones climáticas registradas en los últimos días. La celebración se llevará a cabo el próximo sábado 28 de febrero desde las 19.30 en la Plaza San Martín.

La jornada incluirá espectáculos musicales en vivo, la participación de la feria Me.Pr.Em con emprendedores locales y una variada oferta de food trucks. La propuesta busca reunir a vecinos y visitantes en una noche de carnaval con actividades al aire libre y opciones culturales y gastronómicas.

Desde la organización invitaron a agendar la nueva fecha y participar del encuentro, que forma parte del calendario de verano de la ciudad.