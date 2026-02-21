“Es Complicado” regresa a La Cumbre

Cierre cultural del verano
“Es Complicado” regresa a La CumbreLa obra protagonizada por Claribel Medina y Pablo Alarcón se presentará el lunes 23 en la Sala Luis Berti
La Cumbre despedirá la temporada de verano con el regreso de la obra “Es Complicado”, protagonizada por Claribel Medina y Pablo Alarcón. La función será el lunes 23 de febrero a las 21 en la Sala Luis Berti, ubicada en Belgrano 495.
La propuesta teatral gira en torno a un matrimonio atravesado por el divorcio, una casa de fin de semana y un reencuentro que expone amor, desamor, celos y segundas oportunidades. La historia se desarrolla en el transcurso de un día y una noche que marcan un cierre y, al mismo tiempo, un nuevo comienzo.
Las entradas tienen un valor general de 30.000 pesos y para jubilados 25.000 pesos. Pueden adquirirse en Sala Caraffa, en Pasaje Tassano 55.