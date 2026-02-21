“Es Complicado” regresa a La Cumbre

La Cumbre despedirá la temporada de verano con el regreso de la obra “Es Complicado”, protagonizada por Claribel Medina y Pablo Alarcón. La función será el lunes 23 de febrero a las 21 en la Sala Luis Berti, ubicada en Belgrano 495.

La propuesta teatral gira en torno a un matrimonio atravesado por el divorcio, una casa de fin de semana y un reencuentro que expone amor, desamor, celos y segundas oportunidades. La historia se desarrolla en el transcurso de un día y una noche que marcan un cierre y, al mismo tiempo, un nuevo comienzo.

Las entradas tienen un valor general de 30.000 pesos y para jubilados 25.000 pesos. Pueden adquirirse en Sala Caraffa, en Pasaje Tassano 55.