León Gieco visitó a Charly García y le llevó un regalo muy especial

Buenos Aires. El reencuentro entre León Gieco y Charly García, dos leyendas vivas del rock nacional, se transformó en uno de los momentos más celebrados por los fanáticos de la música. En medio de la expectativa por la salud y el presente artístico del ídolo, el intérprete de “Solo le pido a Dios” decidió visitarlo en su casa, llevando consigo un regalo especial y compartiendo la experiencia en redes sociales. El gesto no solo fue una muestra de afecto y admiración mutua, sino también un guiño a la historia compartida y al valor de los pequeños rituales entre amigos de toda la vida.

“FUI A VISITAR A CHARLY… habíamos arreglado para vernos y así fue… Mientras me preparaba para salir, pensé: ‘¿qué le puedo llevar de regalo a Charly?’, y de repente lo resolví: una remera de AJÁ, un álbum de Steely Dan. Grata sorpresa me llevé, mientras entraba a su casa descubrí que Charly estaba escuchando la música de Steely Dan. Coincidencia y sincronicidad absoluta”, relató Gieco en su posteo, dejando ver la naturalidad y la magia de la conexión que aún los une.

La imagen principal del encuentro muestra a ambos músicos juntos: León sostiene la remera negra con el nombre del icónico disco “Aja”, mientras Charly, sentado y relajado, sonríe con anteojos y camisa oscura. El entorno es cálido y familiar, y la foto refleja la cercanía forjada a lo largo de años en los que compartieron escenarios, proyectos y una mirada única sobre la música argentina. El propio Gieco aparece vestido con una remera de Joni Mitchell y una gorra, sumando detalles a la escena de camaradería y admiración recíproca.

Antes de la visita, Gieco recorrió la ciudad y posó junto a una imagen de Charly ubicada en la esquina porteña bautizada en homenaje al músico, celebrando no solo el legado de su amigo sino también la vigencia de su figura en el corazón de la cultura popular argentina. La recorrida por los lugares emblemáticos y la foto junto al cartel de “Esquina Charly García” reforzaron la idea de homenaje y el peso simbólico que ambas figuras tienen en la memoria colectiva.