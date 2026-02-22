Chayanne llegó a la Argentina, en la gira que lo traerá a Córdoba

Buenos Aires. Chayanne llegó a la Argentina para dar inicio a su esperada serie de conciertos, dos de ellos en Córdoba, en el marco de una gira que lo mantiene en contacto directo con sus fanáticos sudamericanos. El cantante puertorriqueño aterrizó en Buenos Aires proveniente de Montevideo, viajando en un avión privado acompañado únicamente por su mánager Patty y su hermano, en un entorno íntimo y familiar que es parte de su estilo habitual.

Cabe recordar que su última presentación en la ciudad de Córdoba estaba anunciada para el 19 de marzo de 2020 en el Orfeo Superdomo, la cual debió suspenderse por la cuarentena por Covid-19.

Ahora, al agotar el primer show en Instituto, no tardó en anunciar un segundo. Desde la producción, aseguraron que el furor por el “padre de Latinoamérica” desbordó las expectativas.

La primera presentación está prevista para el viernes 27 de febrero desde las 21.30, mientras que el segundo será el 11 de marzo a la misma hora.

La llegada de Chayanne no pasó desapercibida: fue recibido por un grupo de admiradores y trabajadores del aeropuerto que, entre sonrisas y celulares en mano, se acercaron para saludarlo y posar en fotos. De buen ánimo y con su clásica amabilidad, el cantante no dudó en interactuar con todos, saludando, agradeciendo la recepción y compartiendo gestos de complicidad con el personal del lugar. Vestido con una remera roja, gorra negra y una cadena dorada, el artista mantuvo la energía positiva que lo caracteriza, posando junto a sus seguidores y transmitiendo entusiasmo por esta nueva etapa en Buenos Aires.