«Corto Circuito» se despide de Carlos Paz y comienza su gira nacional

La comedia «Corto Circuito», el fenómeno teatral del verano que lidera la recaudación, se despedirá esta semana de Villa Carlos Paz y comenzará su gira nacional. Desde su estreno en el mes de diciembre, la obra protagonizada por Pedro Alfonso y dirigida por Diego Ramos ha logrado posicionarse como una de las más elegidas de la temporada de verano.

Esta será la última semana del espectáculo en cartelera y logró consolidarse como la comedia familiar del momento. La obra logró conquistar al público con una propuesta dinámica, actual y pensada para todas las edades. Humor, ritmo, producción de alto nivel y un mensaje que atraviesa generaciones son parte de la fórmula que la llevó a encabezar la cartelera desde sus primeras funciones.

Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone, Sebastián Almada, Juli Poggio y Ana Paula Buljubasich dieron forma a un elenco que combina trayectoria, frescura y una química que se siente en cada escena. Pero el éxito no solo se refleja arriba del escenario, la buena onda del elenco es uno de los sellos distintivos de esta temporada. Días atrás, se pudo conocer un poco del backstage y se vio a un grupo unido, distendido y disfrutando cada función.

Tras la despedida de Carlos Paz, se proyecta una gira nacional e internacional, llevando la comedia a distintos puntos del país y también al exterior, ampliando su alcance y consolidando su impacto más allá de la temporada de verano. «Corto Circuito» se presentará desde el martes 24 al viernes 27 de febrero a las 22 horas y las últimas dos funciones están previstas para el sábado 28 de febrero a las 21,30 y 23,30 horas.