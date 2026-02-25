Carlos Paz fue escenario del homenaje legislativo a Nazarena Vélez

La actriz y productora Nazarena Vélez fue distinguida por la Legislatura de Córdoba al finalizar una función de “Suspendan la Boda” en el Teatro Candilejas 1 de Villa Carlos Paz, en el tramo final de la temporada teatral 2026.

El beneplácito a la trayectoria fue entregado por el legislador provincial Abraham Galo, quien destacó el compromiso artístico, el impacto cultural y la apuesta sostenida de la productora por la plaza carlospacense.

“Para nosotros, contar con artistas de este nivel es maravilloso. La Legislatura reconoce el arte, reconoce el trabajo, y la generación de empleo es fundamental para nuestra provincia”, expresó el legislador al hacer entrega de la placa sobre el escenario.

La sala, colmada de público, acompañó el momento de pie. Vélez agradeció la distinción y señaló: “Gracias, para mí es un placer ya que me siento en casa. Y gracias por este gesto hermoso”.

El elenco celebró junto a la actriz en el escenario, en una temporada que volvió a ubicar a Villa