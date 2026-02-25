Llega a La Cumbre el grupo Elementos

La Cumbre. El grupo Elementos llegará este sábado 28 de febrero a La Cumbre desde las 21 hs en el Microcine Sala Caraffa (Tassano 55). Será una noche para compartir una velada musical con un repertorio variado de música de Argentina, Brasil, Perú y Cuba.

En la primera voz y percusión estará Sergio Falcón y en piano Fernando Valsangiacomo. En tanto en bajo y coros Miguel Pereyra y

guitarra y coros Luis María Luján.

Entrada anticipada: $10.000, Jubilados: $9.000, en puerta: $12.000, o en la Sala Caraffa.