Nazarena Vélez fue distinguida por la Legislatura de Córdoba

Villa Carlos Paz. Al cierre de la temporada teatral 2026, la actriz y productora Nazarena Vélez fue distinguida por su trayectoria artística y su compromiso con el desarrollo cultural y laboral de la plaza teatral cordobesa. La distinción fue entregada al término de la función de Suspendan la Boda, en una ceremonia realizada sobre el escenario del Teatro Candilejas 1 de Villa Carlos Paz.

El reconocimiento fue otorgado por el legislador provincial Abraham Galo, quien destacó el impacto cultural de la artista y su permanente apuesta por la actividad teatral en la provincia.

“Para nosotros, contar con artistas de este nivel es maravilloso. La Legislatura reconoce el arte, reconoce el trabajo, y la generación de empleo es fundamental para nuestra provincia”, expresó el legislador durante la entrega.

La temporada resultó especialmente significativa para Vélez, quien consolidó su rol como actriz y productora, trabajando junto a su familia y contribuyendo a la generación de empleo para numerosas familias cordobesas vinculadas al teatro.

Visiblemente emocionada y ante una sala colmada que respondió con una ovación de pie, la actriz agradeció el reconocimiento: “Gracias, para mí es un placer, ya que me siento en casa. Y gracias por este gesto hermoso”.

El elenco celebró junto a Vélez sobre el escenario en un clima de emoción compartida. La ovación del público marcó el cierre de una temporada exitosa, reafirmando el vínculo entre la artista y la ciudad, donde su trabajo sostenido continúa dejando huella en la escena teatral local.

La distinción reconoce no solo su trayectoria artística, sino también su aporte al fortalecimiento de la industria teatral, el impulso a la cultura y la generación de oportunidades laborales en la provincia.