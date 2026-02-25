Villa Carlos Paz: Se inauguró el mural homenaje a los Premios Carlos

La plazoleta ubicada en Alberdi y Sabattini comenzó a llenarse de color con el mural que rinde homenaje a los «Premios Carlos», los máximos galardones que se entregan en la ciudad de Villa Carlos Paz. El artista internacional Mario Lange, junto a artistas y representantes del mundo del espectáculo, estuvo a cargo de la obra que fue elogiada por el intendente Esteban Avilés y exhibe diez figuras representativas del galardón.

«Carlos Paz es mi segunda casa. Hablé con la Municipalidad y la respuesta fue inmediata. Estoy muy agradecido por la predisposición para llevar adelante esta iniciativa»; expresó Lange, quien ya suma 1.548 murales en su trayectoria.

Asimismo, desde aquí iniciará una gira nacional e internacional que lo llevará por distintas ciudades del mundo.

El acto contó con la presencia de destacados artistas de la temporada teatral, entre ellos, Mariana Clemensó y Ángel Carabajal, los grandes ganadores de este año, quienes obtuvieron el «Carlos de Oro».

Por su parte, el intendente Esteban Avilés enmarcó la obra dentro del proyecto «Paseo de la Identidad», una iniciativa integral que busca jerarquizar el sector y fortalecer el perfil cultural y turístico de la ciudad. «Este mural no es un hecho aislado, es el comienzo de un proceso integral que va a potenciar este espacio y proyectar la identidad de Carlos Paz a nivel nacional e internacional. Agradecer a nuestros artistas plásticos y artistas de la ciudad que están haciendo temporada, que se han sumado a dejar su impronta también»; señaló el intendente en diálogo con EL DIARIO.

El proyecto contempla además la futura Universidad Provincial, un Centro de Identidad y la puesta en valor del desarrollo costanero, integrando cultura, educación y turismo.