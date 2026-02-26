DesaKTa2 y Marcos Bainotti participaron del espectáculo de Matías Barzola

Córdoba. El pasado miércoles, DesaKTa2 y Marcos Bainotti, dos figuras referentes de la música popular de Córdoba, participaron como invitados especiales en el espectáculo “¿Qué Hacé Barzola?, una de las propuestas destacadas de la Temporada Real 2026, organizada por la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Durante el encuentro estuvo presente su presidente, Marcelo Rodio, quien hizo entrega de una estatuilla en reconocimiento al aporte de los artistas a la cultura y a la identidad cordobesa.

La Temporada Real se viene desarrollando desde enero con una programación estival que se extenderá hasta marzo con entradas populares y fuerte presencia de artistas locales con propuestas de humor, teatro, danza y magia.

Asimismo, Rodio destacó que la iniciativa forma parte de una política pública orientada a acompañar y potenciar el trabajo artístico durante el verano, promoviendo la articulación entre el sector público y privado.

“Desde la Agencia trabajamos para generar condiciones que permitan a los artistas desarrollar y sostener su trabajo, impulsando una sinergia que es clave para el crecimiento del sector cultural”, señaló.