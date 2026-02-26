El trío «TAN-TANGO» llega a Santo Diablo

jueves, 26 de febrero de 2026 · 10:14

El próximo sábado 28 de febrero, el trío «Tan-Tango» se presentará en «Santo Diablo», el bar de culto de Villa Carlos Paz. La voz potente de Sergio Morel se amalgama con la guitarra de Héctor Namuncurá y el piano de Gabriel Libro.

El grupo interpretará temas clásicos y un repertorio de piezas modernas, conjugando los gustos por D’Arienzo, Pugliese o Piazzola.

La cita con el TRIO TAN-TANGO será en Maradona 165.

Las puertas se abrirán a partir de las 22 hs. y se podrán hacer reservas al (351) 3843215.