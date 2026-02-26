Recital de Chayanne en Instituto: operativo especial desde la mañana

La Policía de Córdoba implementará este viernes un operativo especial de seguridad por el recital del cantante puertorriqueño Chayanne en el estadio de Instituto, en barrio Alta Córdoba.

El dispositivo comenzará en las primeras horas de la mañana con el despliegue de efectivos destinados al resguardo de los asistentes, el orden en los alrededores y el control de naranjitas en la zona.

La apertura de puertas está prevista para las 18.30 y se habilitarán distintos accesos según el sector de ubicación. El Portón 1 será para Platea Central; el 2 para Platea Jujuy y Jujuy Visión Parcial; el 4 para Platea Jujuy Baja y sectores Rojo A, Naranja C, Amarillo E, Verde G y Celeste I; el 9 para Rojo B, Naranja D, Amarillo F, Verde H y Celeste J; el 10 para Platea Sucre y Sucre Visión Parcial; y el 11 para los sectores Gris K y L, y Violeta M y N.

Desde la organización recordaron que será obligatorio presentar DNI y el código QR correspondiente a la entrada al momento del ingreso.

Además, estará prohibido ingresar bebidas alcohólicas, paraguas, pirotecnia y cualquier elemento contundente o cortopunzante.