Ricky Martin anunció su regreso a Córdoba: que se sabe hasta el momento

Ricky Martin anunció su regreso a Córdoba con un directo mensaje en sus redes sociales que provocó una revolución entre sus fanáticos. Todo comenzó con un comentario del artista al pedido de una seguidora, quien le escribió: «Ricky, te esperamos en Córdoba, Argentina» en una de sus últimas publicaciones.

La respuesta del cantante fue casi inmediata y contundente: «nos vemos allá sin falta»

El inesperado guiño hizo estallar a los fans y todavía no hay fecha confirmada para la vuelta del artista puertorriqueño.

En ese sentido, comenzó a circular la versión sobre una posible visita en el mes de abril y se especula con que sería en el estadio Mario Alberto Kempes, aunque no hay comunicación oficial. Es importante recordar que la última vez que el artista actuó en la Provincia de Córdoba fue en el mes de febrero del 2023 en la ciudad de Villa María.