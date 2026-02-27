Cosquín enciende su carnaval en Plaza San Martín

Cosquín vivirá este sábado una nueva jornada de carnaval en la Plaza San Martín, con actividades que comenzarán a las 19 y se extenderán durante la noche.

La programación incluye una masterclass de percusión, shows en vivo de Maniacos y Macumbia Guaranga, además de propuestas gastronómicas con opciones variadas para el público.

El cierre estará a cargo de Marcos Bainotti, referente del cuarteto, quien subirá al escenario para coronar la noche en el corazón de la ciudad.

También se anunció espuma gratuita para los niños, en una jornada que busca convocar a vecinos y turistas en un espacio abierto y familiar.