Juli Cardozo se presenta este domingo en los Jardines Municipales

Este domingo 8 de febrero, desde las 20, Juli Cardozo se presentará en vivo en los Jardines Municipales de Villa Carlos Paz como parte de la programación de CulturArte 2026, una de las propuestas culturales del verano en la ciudad.

El espectáculo será con entrada libre y gratuita y contará con la participación de Banday Cuarteto como banda invitada. La propuesta combina música en vivo, energía joven y un formato pensado para el disfrute al aire libre, en un espacio emblemático de la ciudad.

La presentación forma parte del ciclo Verano en Villa Carlos Paz, impulsado desde el área de Cultura municipal, con una agenda que busca acercar espectáculos musicales a vecinos y turistas durante la temporada estival.