Pablito Castillo apareció en la peatonal y anunció una movida masiva

La peatonal de Carlos Paz tuvo este martes una escena distinta cuando el influencer Pablito Castillo apareció en pleno paseo céntrico, interactuó con vecinos y turistas y generó un fuerte movimiento en la zona. A su paso, decenas de personas se acercaron para saludarlo, sacarse fotos y registrar el momento con sus celulares.

Durante la recorrida, Castillo anunció que el próximo sábado 7 regresará a la peatonal con una propuesta de mayor escala, que incluirá más de 40 bailarines, música y regalos para la gente, en una acción pensada para el público local y los turistas que visitan la ciudad en plena temporada.

La aparición de este martes funcionó como anticipo de la movida, despertando expectativa entre quienes estaban en el lugar y reforzando el clima festivo que suele concentrarse en el centro durante las noches de verano.

La actividad prevista para el sábado se suma a las intervenciones urbanas que vienen ganando espacio en Carlos Paz, con propuestas que llevan el espectáculo directamente a la calle y transforman la peatonal en un escenario abierto.