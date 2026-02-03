“Soy Mestiza” ganó el Carlos de Oro y celebró una noche histórica

El espectáculo “Soy Mestiza” fue el gran protagonista de la temporada teatral al consagrarse con el Carlos de Oro, máximo galardón de los Premios Carlos. Tras la ceremonia, su productor Ángel Carabajal, la protagonista Mariana Clemensó, compartieron su emoción y destacaron el trabajo colectivo que hizo posible este logro.

“Estoy feliz, muy agradecido. Siempre uso esa palabra porque nos caracteriza en todo lo que hacemos. Estos premios son un mimo al alma, una satisfacción que hoy estoy disfrutando con todo el elenco y las producciones”, expresó Ángel Carabajal, visiblemente emocionado. El productor resaltó además el valor de hacer arte desde el interior del país: “Venimos del interior y trabajamos para que nuestros espectáculos estén a la altura de las grandes compañías, no solo de las grandes ciudades sino del mundo”.

Carabajal también puso en valor al Espacio Mónaco, sede del espectáculo: “Es un lugar privilegiado, de nivel internacional. Es mi casa, mi templo. Cada vez que termina una temporada pienso qué hacer para seguir dándole magia”. En cuanto a su trayectoria, reveló que ya suma 52 premios Carlos, entre ellos cuatro distinciones de Oro, incluyendo el de Consagración.

Por su parte, Mariana Clemensó celebró el reconocimiento con profunda emoción: “Estoy muy feliz, agradecida al universo y a todo lo que está pasando. Hay muchísimo trabajo detrás. Cada detalle está pensado y siento que el público y el jurado supieron valorarlo”. La artista recordó que la temporada anterior ya había sido especial y destacó el respaldo de Carabajal: “Soy Mestiza merecía una producción como esta y una espalda como la de Ángel para crecer”.

Cristian Metrebián, en representación del Espacio Mónaco, remarcó el enorme trabajo previo que no siempre se ve: “Hay un esfuerzo impresionante detrás. Ensayos constantes, disciplina y un equipo enorme. Ángel es muy exigente, Mariana también, y eso se nota en el resultado.