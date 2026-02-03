Todo listo: sabores, música y tradición, la noche más esperada vuelve a Tanti

Este sábado por la noche, Tanti vivirá una de sus celebraciones más esperadas con la 14ª Fiesta Nacional del Cordero Serrano, un evento que combina identidad cultural, gastronomía regional y espectáculos en vivo, y que cada año convoca a vecinos y visitantes de toda la región.

La cita será en el Anfiteatro Municipal, con apertura de puertas desde las 19:30. El escenario contará con una grilla artística diversa que incluirá a Matías Mendoza y Los Sobremesa, Los Villanos del Pentagrama, Las Voces de San Carlos, el Ballet Municipal, la Academia Ashpa Sumaj y el Campeonato Nacional de Malambo Femenino. El gran cierre estará a cargo de Paquito Ocaño y Jean Carlos, en una noche pensada para el disfrute popular.

En cuanto a las entradas, las anticipadas tienen un valor de 15.000 pesos y estarán disponibles hasta el martes 4 de febrero, mientras que el día del evento se podrán adquirir en puerta a 20.000 pesos. La venta anticipada se realiza en las Oficinas de Informes Turísticos, Cable de las Sierras, la Municipalidad de Tanti, Racing Drugstore y Pinturerías Tucán. El sábado, las entradas podrán comprarse en el predio del anfiteatro desde las 10. La entrada es general y no incluye reserva de mesas.

Uno de los grandes atractivos de la fiesta será la gastronomía típica, con propuestas como cordero a la estaca, chanfaína y cordero al disco, entre otros platos tradicionales que forman parte de la identidad serrana.

La Fiesta Nacional del Cordero Serrano se consolida así como una celebración que reúne cultura, música y sabores, y que vuelve a posicionar a Tanti como uno de los puntos fuertes del calendario festivo de verano.