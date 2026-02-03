Todo listo: sabores, música y tradición, la noche más esperada vuelve a Tanti

Tradición en escena
Todo listo: sabores, música y tradición, la noche más esperada vuelve a TantiEste sábado 7 de febrero, el anfiteatro municipal será punto de encuentro para la música, la danza y los sabores típicos, con artistas consagrados y propuestas tradicionales.
Este sábado por la noche, Tanti vivirá una de sus celebraciones más esperadas con la 14ª Fiesta Nacional del Cordero Serrano, un evento que combina identidad cultural, gastronomía regional y espectáculos en vivo, y que cada año convoca a vecinos y visitantes de toda la región.
La cita será en el Anfiteatro Municipal, con apertura de puertas desde las 19:30. El escenario contará con una grilla artística diversa que incluirá a Matías Mendoza y Los Sobremesa, Los Villanos del Pentagrama, Las Voces de San Carlos, el Ballet Municipal, la Academia Ashpa Sumaj y el Campeonato Nacional de Malambo Femenino. El gran cierre estará a cargo de Paquito Ocaño y Jean Carlos, en una noche pensada para el disfrute popular.
En cuanto a las entradas, las anticipadas tienen un valor de 15.000 pesos y estarán disponibles hasta el martes 4 de febrero, mientras que el día del evento se podrán adquirir en puerta a 20.000 pesos. La venta anticipada se realiza en las Oficinas de Informes Turísticos, Cable de las Sierras, la Municipalidad de Tanti, Racing Drugstore y Pinturerías Tucán. El sábado, las entradas podrán comprarse en el predio del anfiteatro desde las 10. La entrada es general y no incluye reserva de mesas.
Uno de los grandes atractivos de la fiesta será la gastronomía típica, con propuestas como cordero a la estaca, chanfaína y cordero al disco, entre otros platos tradicionales que forman parte de la identidad serrana.
La Fiesta Nacional del Cordero Serrano se consolida así como una celebración que reúne cultura, música y sabores, y que vuelve a posicionar a Tanti como uno de los puntos fuertes del calendario festivo de verano.