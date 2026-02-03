Todos los ganadores de la gran noche de los Premios Carlos 2026

premiación
Todos los ganadores de la gran noche de los Premios Carlos 2026Se vivió una noche cargada de emociones.
Uno de los eventos más importantes de la temporada, la entrega de los Premios Carlos 2026, se vivió cargada de emociones. Todos los elencos se dieron cita en el Hotel Eleton de Villa Carlos Paz.
El evento contó con la presencia del intendente Esteban Avilés, junto a su equipo de gobierno y el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio.
La gran ganadora de la noche fue "Soy Mestiza", el Carlos de la Gente se lo llevo, "Pirulo en el Aire", y el Carlos de Plata se lo llevo Trum Malambo.
Mejor sonido: Soy Mestiza
Mejor libro: El cuarto de Verónica
Mejor espectáculo infantil: Viaje Jurásico 2
Mejor espectáculo musical infanti: Cuentos y canciones de María Elena Walsh
Espectáculo a la gorra: El experimento de la semana blanca
Mejor labor humorística en espectáculo: Andrés Teruel – Trum Malambo
Mejor espectáculo humorístico: Circo Marisko, Monoargentum
Mejor show musical: Soy Mestiza
Mejor cantante femenina: Mariana Clemenceau – Soy Mestiza
Mejor cantante masculino: Gabriel Polidoro – Cantame una historia
Mejor show humorístico-musical: Trum Malambo
Mejor diseño escenográfico: Corto-Circuito
Mejor escenografía virtual:Épico legendario
Carlos 2026 – Especial del Jurado: Carlos Garabal ; Yayo, Marta Gonzales y Rodolfo Ranni
Mejor actor de reparto: Roly Serrano – Suspendan la boda, la magia continúa
Mejor actriz de reparto:Tania Marioni – El cuarto de Verónica
Mejor humorista: Cacho Buenaventura – Qué cacho de show
Mejor diseño de iluminación: Soy Mestiza
Mejor vestuario: Soy Mestiza
Carlos 2026 al Espectáculo Cordobés: Filomena Marturano
Mejor dirección de espectáculo: Facundo Lencina – Trum Malambo
Mejor dirección teatral: Adrián Lazare – El cuarto de Verónica
Mejor cuerpo de baile: Trum Malambo
Mejor ejecución musical en vivo: Un cacho de mi vida
Carlos 2026 “Ramón Yarda”: Nazarena Velez
Mejor actuación masculina en infantil:Julián Pucheta – Cuentos y canciones de María Elena Walsh
Mejor actuación femenina en infantil: Flavia Pereda – Cuentos y canciones de María Elena Walsh
Mejor actor transformista: Pablo Rey – Magnífico show, la leyenda continúa
Mejor espectáculo de varieté:Magnífico show, la leyenda continúa
Mejor atracción en espectáculo: Matías Ramírez – Qué cacho de show
Mejor bailarín: Emiliano Luna – Soy Mestiza
Mejor bailarina: Constanza Urquiza – Trum Malambo
Mejor comedia: Ni media palabra
Mejor comedia dramática: Es complicado
Revelación de la temporada: Ana Paula Buljubasich – Corto-Circuito
Mejor actor: Nicolás Cabré – Ni media palabra
Mejor actriz: Claribel Medina – Es complicado
Carlos 2026 a la Trayectoria: Pablo Alarcón
Mejor producción: Ángel Carabajal – Punt Vermell – Letona Producciones
Carlos de Plata: Trum Malambo
Carlos de la Gente: Pirulo en el aire
Carlos de Oro: Soy Mestiza