“Trum Malambo” celebró el Carlos de Plata

La obra “Trum Malambo”, uno de los espectáculos musicales más destacados de la temporada 2026 en Villa Carlos Paz, fue distinguida con el Premio Carlos de Plata, reconocimiento que llenó de emoción a todo el elenco artístico y de producción.

Visiblemente conmovida, Vero Vaira, productora del espectáculo, expresó su sorpresa y alegría tras la premiación. “La verdad es que estoy súper feliz, no me lo esperaba para nada. Fue una emoción enorme, todavía no lo podemos creer”, señaló. Según relató, el impacto del anuncio fue tal que el equipo permaneció en silencio varios minutos tras subir al auto, intentando procesar el momento.

Vaira destacó que el premio representa mucho más que una estatuilla. “Es un reconocimiento del jurado, del público que nos sigue todas las noches en el teatro, y eso es lo más valioso”, afirmó. Además, remarcó que el espectáculo encara ahora la segunda etapa de la temporada, durante el mes de febrero, con un impulso anímico clave: “Vamos a dar todo, de miércoles a domingo, con el empujón enorme que nos brindaron los Premios Carlos”.

En ese contexto, subrayó un aspecto central del logro: tanto el Carlos de Plata como el de Oro fueron otorgados a espectáculos musicales con fuerte impronta folklórica. “No es un dato menor. Son propuestas con mucha cultura, con identidad, y eso habla de lo que se está valorando”, expresó.

La productora también hizo hincapié en el recorrido de “Trum Malambo”, un espectáculo nacido en Villa Carlos Paz y construido a pulmón. “No tenemos sponsors, lo hacemos solos. Esto es mérito propio. Facundo Lencina y todo el equipo arman el espectáculo, dirigen, producen y arriesgan. Es un premio a ese esfuerzo constante”, sostuvo.

Por su parte, el director de la obra también premiado compartió una reflexión cargada de emoción: “No pienso en la foto del escenario, sino en las imágenes de la peatonal, de los inicios, de la primera temporada en el Teatro del Sol. Este premio no es individual, es para todo el espectáculo que confió, apostó y se animó a arriesgar”.

Finalmente, Vaira remarcó que este reconocimiento significa un punto de partida para seguir creciendo. “Es muy importante para nosotros, para mejorar, para seguir apostando y para que este espectáculo siga evolucionando”, concluyó.